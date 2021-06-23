السرقة تصل الى الملاحم (فيديو)

اقدم مجهولون على سرقه نقود من داخل صندوق ملحمة "ابو علي" في منطقة الزاهرية في طرابلس. وبحسب ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ان اللصوص قبل فرارهم قاموا بسرقة كمية من اللحوم.