لبنان

السرقة تصل الى الملاحم (فيديو)

Lebanon 24
23-06-2021 | 14:26
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اقدم مجهولون على سرقه نقود من داخل صندوق ملحمة "ابو علي" في منطقة الزاهرية  في طرابلس. وبحسب ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ان اللصوص قبل فرارهم قاموا بسرقة كمية من اللحوم.
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سرقة

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