قائد الجيش استقبل الملحق العسكري النمساوي في لبنان في زيارة وداعية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الملحق العسكري النمساوي في لبنان العقيد Heinz ASSMANN في زيارة وداعية قدَّم خلالها خلفه العقيد Armin LEHNER. كما استقبل قائد الجيش وفداً أميركياً من (The Institute for Security Governance (ISG)).