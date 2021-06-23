أصحاب المولدات: "نحيطكم علما وشكرا"!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تلقي عدد من المشتركين في المولدات الكهربائية رسالة نصية على هواتفهم الذكية، جاء فيها:



"المشترك الكريم نحيطكم علماً أننا اوشكنا على نفاذ مادة المازوت لدينا وفي حال لم يتم تأمينها خلال الساعات المقبلة سنضطر إلى اطفاء المولدات وشكراً ."