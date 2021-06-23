لبنان

الكلمة الأولى للأب مجدي العلّاوي بعد وفاة نجله بظروف غامضة

Lebanon 24
23-06-2021 | 12:35
A-
A+
Doc-P-836030-637600600673111803.jpg
Doc-P-836030-637600600673111803.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger



قال الأب مجدي العلاوي  في  اول كلمة له  بعد وفاة نجله في ظروف غامضة"نحنا ما منموت، نحنا ابناء القيامة، ماثيو انت نور عيوني يا بيي، انت ما متت انت معنا وسبقتنا تتكفي معنا الرسالة الانسانية، ماثيو ما مات ماثيو سبقنا بمشاريعو الانسانية ومن حوالي اسبوع زار ماثيو العائلات ووزع مساعدات، وزار اصحاب دكاكين وساندن تيكفوا معيشتن، زار ناس بيشتغلوا بالزراعة وأمنلن كل احتياجاتن، ماثيو جمع ٣٢مليون تيساعد الناس ونحنا رح نوزعها بإسمو، ورح نكفي مشروع ماثيو وستصبح جمعية سعادة السماء مشروع ماثيو.”

والى عائلته توجه الأب مجدي بالقول:” افتخروا يا بابا بماثيو صار بالسماء، كفوا مشروعوا هوي عم ينتظر منكن الكثير، لا تبكوا لا تزعلوا افرحوا لأنو رح يقوينا أكثر تنكفي الرسالة”.
ختم:” بحبك يا بيي كثير.”

وكان  صدر عن عائلة المأسوف على شبابه المرحوم ماتيو مجدي العلاوي البيان التالي:

ورد في بعض وسائل التواصل الإجتماعي أخباراً لا تمت إلى الحقيقة بصلة عن طبيعة وفاة المرحوم ماتيو مجدي العلاوي، ويهم العائلة إنتظار استكمال التحقيقات لمعرفة سبب الوفاة.
لذا ترجو العائلة من الجميع عدم نشر هذه الأخبار والإكتفاء بالصلاة لراحة نفس ماتيو الذي أحب الحياة وأعطى من ذاته لخدمة الفقراء وعمل الخير.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:30 | 2021-06-23
10:19 | 2021-06-23
10:17 | 2021-06-23
10:06 | 2021-06-23
09:56 | 2021-06-23
09:52 | 2021-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website