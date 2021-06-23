لبنان

كيف علّقت مصادر مقربة من بعبدا على الحديث حول سحب التكليف من الحريري؟

Lebanon 24
23-06-2021 | 15:36
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أكدت مصادر مقرّبة من بعبدا لـ"الجديد" أن الحديث عن أنّ الخطوة المقبلة لرئيس الجمهورية ميشال عون هي لسحب التكليف من الرئيس سعد الحريري غير صحيحة، لأنّ بعبدا تدرك أنّ هذه الخطوة غير دستورية.
 
 
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بعبدا

الحريري

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