من هو خلف المطران درويش؟

بعد ان اعلن راعي ابرشية زحلة والفرزل والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش عن انتهاء فترة خدمته الاسقفية، وبعد الاعلان عن انعقاد السينودس المقدس لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك بهدف انتخاب خلف له،بدأت وسائل التواصل الاجتماعي تتناقل بعض اسماء الكهنة بوصفهم خلفا لدرويش، في حين ان مصادر "لبنان 24"، اكدت ان المجمع ما زال منعقدا والمطران الجديد سيعلن عن هويته يوم السبت المقبل.