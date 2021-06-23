لبنان

سلسلة اجتماعات للوزير حسن في اليوم الثاني من زيارته لتركيا

Lebanon 24
23-06-2021 | 09:25
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واصل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن زيارته الى تركيا وعقد سلسلة اجتماعات عمل إستهلها بزيارة للهيئة التركية للدواء تخللها لقاء مصغر مع رئيس الهيئة، تلاه الإطلاع على عرض تقني تفصيلي لعملها.

وبعد الظهر عقد الوزير حسن والوفد المرافق اجتماعا مع عدد من ممثلي الشركات التركية الخاصة المصنعة للدواء والمستلزمات والمعدات الطبية.
 
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