توصيات جديدة للجنة متابعة فيروس كورونا... ما هي؟

أصدرت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا مجموعة توصيات ابرزها متمثل في تعديل توقيت اغلاق المطاعم ليصبح حتى الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل.

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