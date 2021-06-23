لبنان

توصيات جديدة للجنة متابعة فيروس كورونا... ما هي؟

Lebanon 24
23-06-2021 | 09:30
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أصدرت لجنة  متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا مجموعة توصيات ابرزها متمثل في تعديل توقيت اغلاق المطاعم ليصبح حتى الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل.
 
التفاصيل في الصور المرفقة:
 
 
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