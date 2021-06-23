لبنان

الراعي جال في يومه الاول في الديمان في مشارف الوادي المقدس واطلع على المشاريع

Lebanon 24
23-06-2021 | 09:47
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 جال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في اليوم الاول من انتقاله الى المقر الصيفي للبطريركية في الديمان، في الاراضي الزراعية ومشارف الوادي المقدس، وتفقد المزروعات والثروة الحيوانية وسبل ري الاراضي الزراعية من بحيرة جرد الديمان. واطلع على المواسم الزراعية وفرص تسويقها.

واطلع من مسؤولي الادارة البطريركية في الديمان على المشاريع الجاري تحقيقها كبركة ري موقع "حديقة البطاركة" واستكمال مبنى اقامة الراهبات الانطونيات في الموقع
وإطلاق خدمات العيادة الطبية فيه ومشروع مكتبة وتصوير اوراق ووثائق مكتبة الوادي المقدس في اقبية كرسي الديمان، الى حركة الإصطياف في قرى المنطقة ووضع محطات المحروقات وخدماتها في ظل الأزمة الراهنة.
 
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