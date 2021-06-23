احتراق سيارة في منطقة الاوزاعي (فيديو)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن احتراق سيارة بين الأحياء في منطقة الاوزاعي وعمل عناصر فوج اطفاء الضاحية على معالجة الموضوع فيما اقتصرت الاضرار على الماديات.

احتراق سيارة في منطقة الاوزاعي #لبنان#lebanon24 pic.twitter.com/QUssxX7OQa