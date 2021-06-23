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لبنان
مواطن آخر يقدم على الانتحار... "الله ينجينا"
Lebanon 24
23-06-2021
|
16:52
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في معلومات خاصة ل "لبنان٢٤" أفيد منذ قليل عن إنتحار المواطن ج. ح في بلدة عشقوت بطلق ناري. وقد تم نقل الجثة بواسطة سيارة للصليب الاحمر الى مستشفى سان جورج في عشقوت.
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انتحار
عشقوت
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