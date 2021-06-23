مواطن آخر يقدم على الانتحار... "الله ينجينا"

في معلومات خاصة ل "لبنان٢٤" أفيد منذ قليل عن إنتحار المواطن ج. ح في بلدة عشقوت بطلق ناري. وقد تم نقل الجثة بواسطة سيارة للصليب الاحمر الى مستشفى سان جورج في عشقوت.