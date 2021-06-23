بعد الازدحام الشديد على الـ"pcr" في المطار.. هذا ما طلبه عون من وزير الصحة

أجرى رئيس الجمهورية ميشال عون اتصالاً بوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، وطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الازدحام الشديد الذي يشهده مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك لإجراء فحوصات الـPCR، وذلك من خلال زيادة أعداد الفرق الصحية التي يتولى أفرادها إجراء الفحوصات والاستعانة بفرق إضافية لتفادي إنتظار الواصلين.