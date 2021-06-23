لبنان

خليفة المطران درويش من بلاد الإغتراب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-06-2021 | 17:17
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انتخب  سينودوس طائفة الروم الملكيين الكاثوليك المنعقد  حاليا  مطرانا جديدا لابرشية زحلة والفرزل والبقاع ، خلفا للمطران عصام درويش ولكن الاعلان عن اسم المطران الجديد سيتم السبت المقبل. 
وفي معلومات "لبنان ٢٤"  من مصادر موثوقة ان المطران الجديد المنتخب على ابرشية زحلة تم نقله من احدى دول الاغتراب  حيث كان يتولى المهام الابرشية.
وكان سبق انعقاد السينودوس تجاذبات سياسية حول انتخاب الاسقف الجديد بين فريق رافض للنهج الكنسي والزحلي الذي اتبعه المطران درويش وفريق مؤيد  لهذا النهج .

ووفق  المعلومات فان مطران زحلة الجديد يشكل امتدادا لنهج المطران درويش وعلى علاقة وطيدة بسلفه.

لبنان

خاص

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