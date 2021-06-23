167 إصابة جديدة بـ"كورونا".. ما جديد الوفيات اليومية في لبنان؟

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 543865.

كذلك، سُجلت 3 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 7832.