توقيف مروجَي مخدرات ينشطان في الدورة والمناطق المحيطة!

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:من خلال المتابعة الميدانية والاستعلامية، توصلت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي الى تحديد هوية مروجَي مخدرات ينشطان في محلة الدورة والمناطق المحيطة، وهما:- م. ع. (من مواليد عام ۱۹۸۹، سوري)- ع. ب. (مواليد عام ۱۹۸۰، سوري)بتاريخ 18-6-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات من الشعبة عملية نوعية ومتزامنة نتج عنها توقيف الأول بالجرم المشهود في الدورة أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية، وتوقيف الثاني في محلّة برج حمّود في المنزل حيث يقطنان.تم ضبط /47/ مظروفاً تحتوي على حوالى /211/غ. قائم من مواد مخدّرة متنوعة (کوکایین، هيرويين، سالفيا، حشيشة) وعدد من الحبوب المخدّرة وهاتف خلوي عدد /2/.بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات إلى عددٍ من الزبائن وتخزينها داخل شقّتهما في محلة برج حمود.أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.