لبنان

الطرقات في طرابلس... سالكة وآمنة؟

Lebanon 24
23-06-2021 | 11:31
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‏إعادت القوى الأمنية فتح جميع الطرقات من طرابلس إلى عكار بعد أن قطعت في نقطة البداوي والمنية والمحمرة والعبدة ‏حيث أصبحت سالكة في الاتجاهين بشكل طبيعي.
كما أعيد ‏ فتح الطرقات الداخلية في طرابلس بعد قطعها اليوم.
‏كما عملت القوى الأمنية على إعادة فتح اوتوستراد طرابلس بيروت عند نقطة البالما بعد أن تم استخدام جرافة لإزالة الرمال التي استعملت لقطع الطريق.
 
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