الطرقات في طرابلس... سالكة وآمنة؟

‏إعادت القوى الأمنية فتح جميع الطرقات من طرابلس إلى عكار بعد أن قطعت في نقطة البداوي والمنية والمحمرة والعبدة ‏حيث أصبحت سالكة في الاتجاهين بشكل طبيعي.كما أعيد ‏ فتح الطرقات الداخلية في طرابلس بعد قطعها اليوم.‏كما عملت القوى الأمنية على إعادة فتح اوتوستراد طرابلس بيروت عند نقطة البالما بعد أن تم استخدام جرافة لإزالة الرمال التي استعملت لقطع الطريق.