لبنان

ماذا حصل بين دياب وهؤلاء الوزراء؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-06-2021 | 18:48
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اكدت مصادر وزارية ان سجالا كبيرا سُجل بين الوزراء زينة عكر وراوول نعمه ورمزي المشرفية مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب حول البطاقة التمويلية في الاجتماع الذي عقد قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، فيما غاب عن الاجتماع  الوزير غازي وزني.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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لبنان

خاص

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حسان دياب

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