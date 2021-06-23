لبنان

لمن أعمارهم 53 وما فوق...اقرأوا هذه الرسالة من مدير مستشفى صيدا

Lebanon 24
23-06-2021 | 12:03
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أعلن رئيس مجلس إدارة المدير العام لمستشفى صيدا الحكومي الجامعي الدكتور أحمد الصمدي، في بيان، أن "مركز التلقيح في المستشفى مستمر في حملة التلقيح بلقاح فايزر للبنانيين والفلسطينيين والسوريين بعمر 53 سنة وما فوق، شرط أن يكونوا مسجلين على المنصة الرسمية لوزارة الصحة، وذلك من الإثنين حتى الجمعة من التاسعة صباحًا ولغاية الثانية بعد الظهر".
المصدر: الوكالة الوطنية
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