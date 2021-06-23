لبنان

ضاهر: البطاقة التمويلية مع استمرار الدعم وصفة انتحارية

Lebanon 24
23-06-2021 | 12:06
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غرد النائب ميشال ضاهر عبر "تويتر": "البطاقة التمويلية مع استمرار الدعم هي وصفة انتحارية. ‏يجب التوقف عن سياسة الترقيع بمعالجة النتائج والبدء بمعالجة الأسباب ‏فكيف يعقل ان ندفع 93 دولار اي 1500000 ليرة والحد الأدنى للاجور هو 675 الف ليرة .يجب تحفيز الاقتصاد وزيادة الرواتب لتأمين الحد الادنى من الحياة الكريمة للمواطن".
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