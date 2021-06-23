لبنان

حزب الله والحكومة...هذا ما أكده الحاج حسن

Lebanon 24
23-06-2021 | 19:08
A-
A+
Doc-P-836088-637600722528071597.jpg
Doc-P-836088-637600722528071597.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعتبر رئيس "تكتل نواب بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن في حديث إلى تلفزيون "المنار"، أنه "لا يمكن لنا جميعًا أن نيأس حتى لو تأخر تشكيل الحكومة، ولا بد من النظر إلى الأمام بأمل".

وأكد ان "حزب الله لم يوقف اتصالاته وأن مبادرة دولة الرئيس نبيه بري مستمرة والتواصل مستمر مع الجميع من أجل التشكيل".

وردا على سؤال حول مسار إقرار البطاقة التمويلية، أكد الحاج حسن أن "هناك مجموعة من الأمور قيد النقاش في اللجان النيابية المشتركة، ومنها مصادر التمويل، كون هذه البطاقة يفترض أن تحل مكان الدعم، فأغلب السلع الغذائية باتت من دون دعم، في حين أن المواطن يشتري وفق دولار السوق السوداء، وفكرة البطاقة هي أن نعطي لكل عائلة 137 دولارا على سعر منصة مصرف لبنان، أي ما يعادل مليون و 500 ألف ليرة لبنانية للأسرة الواحدة".

ورأى أن "البطاقة التمويلية لن تحل المشكلة لكنها ستسد بعض الثغرات. وشدد على ان المرحلة ليست مرحلة سهلة وللأسف الشديد نقاش البطاقة التمويلية قد تأخر".

وانتقد افتقاد لبنان إلى الرؤية الاقتصادية، مشيرا إلى أن "البعض كان يمانع وجود رؤية، ولغاية اليوم لا وجود لها".

وختم: "لا يمكن النهوض بلبنان من دون وضع خطة تعافي، فنحن ذاهبون إلى أزمة فقدان الدولارات للاستيراد من الخارج".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:12 | 2021-06-23
12:06 | 2021-06-23
12:03 | 2021-06-23
11:48 | 2021-06-23
11:31 | 2021-06-23
11:20 | 2021-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website