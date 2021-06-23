27
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حزب الله والحكومة...هذا ما أكده الحاج حسن
Lebanon 24
23-06-2021
|
19:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر رئيس "تكتل نواب بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن في حديث إلى تلفزيون "المنار"، أنه "لا يمكن لنا جميعًا أن نيأس حتى لو تأخر تشكيل الحكومة، ولا بد من النظر إلى الأمام بأمل".
وأكد ان "حزب الله لم يوقف اتصالاته وأن مبادرة دولة الرئيس نبيه بري مستمرة والتواصل مستمر مع الجميع من أجل التشكيل".
وردا على سؤال حول مسار إقرار البطاقة التمويلية، أكد الحاج حسن أن "هناك مجموعة من الأمور قيد النقاش في اللجان النيابية المشتركة، ومنها مصادر التمويل، كون هذه البطاقة يفترض أن تحل مكان الدعم، فأغلب السلع الغذائية باتت من دون دعم، في حين أن المواطن يشتري وفق دولار السوق السوداء، وفكرة البطاقة هي أن نعطي لكل عائلة 137 دولارا على سعر منصة مصرف لبنان، أي ما يعادل مليون و 500 ألف ليرة لبنانية للأسرة الواحدة".
ورأى أن "البطاقة التمويلية لن تحل المشكلة لكنها ستسد بعض الثغرات. وشدد على ان المرحلة ليست مرحلة سهلة وللأسف الشديد نقاش البطاقة التمويلية قد تأخر".
وانتقد افتقاد لبنان إلى الرؤية الاقتصادية، مشيرا إلى أن "البعض كان يمانع وجود رؤية، ولغاية اليوم لا وجود لها".
وختم: "لا يمكن النهوض بلبنان من دون وضع خطة تعافي، فنحن ذاهبون إلى أزمة فقدان الدولارات للاستيراد من الخارج".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
بشرى سارّة إلى اللبنانيين بشأن رفع الدعم عن البنزين.. ما الجديد؟
Lebanon 24
بشرى سارّة إلى اللبنانيين بشأن رفع الدعم عن البنزين.. ما الجديد؟
12:43 | 2021-06-22
22/06/2021 12:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم اللوائح الجديدة لأسعار القهوة في لبنان (صور)
Lebanon 24
إليكم اللوائح الجديدة لأسعار القهوة في لبنان (صور)
03:44 | 2021-06-23
23/06/2021 03:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج وسّوف يناشد الثوار عند جسر البالما: "يا بنت السلطان حني على الغلبان"
Lebanon 24
جورج وسّوف يناشد الثوار عند جسر البالما: "يا بنت السلطان حني على الغلبان"
14:13 | 2021-06-22
22/06/2021 02:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"انقلاب شيعي" يهدّد باسيل.. هل بات الطلاق مع "حزب الله" قريباً؟
Lebanon 24
"انقلاب شيعي" يهدّد باسيل.. هل بات الطلاق مع "حزب الله" قريباً؟
03:00 | 2021-06-23
23/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بياقوت...رمى نفسه من شرفة منزله إلا أن النتيجة كانت مفاجئة!
Lebanon 24
في بياقوت...رمى نفسه من شرفة منزله إلا أن النتيجة كانت مفاجئة!
14:21 | 2021-06-22
22/06/2021 02:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:12 | 2021-06-23
أسامة سعد: الحل هنا يكمن
12:06 | 2021-06-23
ضاهر: البطاقة التمويلية مع استمرار الدعم وصفة انتحارية
12:03 | 2021-06-23
لمن أعمارهم 53 وما فوق...اقرأوا هذه الرسالة من مدير مستشفى صيدا
11:48 | 2021-06-23
ماذا حصل بين دياب وهؤلاء الوزراء؟
11:31 | 2021-06-23
الطرقات في طرابلس... سالكة وآمنة؟
11:20 | 2021-06-23
هيئة قضاء بعبدا في الوطني الحر ردت على بو عاصي... هذا ما جاء في البيان
فيديو
بيجو تحوّل "308" الشهيرة لواحدة من أجمل السيارات العائلية! (فيديو)
Lebanon 24
بيجو تحوّل "308" الشهيرة لواحدة من أجمل السيارات العائلية! (فيديو)
11:00 | 2021-06-23
23/06/2021 19:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف "أندرويد" مميّز من "ZTE" لمنافسة "هواوي" (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "أندرويد" مميّز من "ZTE" لمنافسة "هواوي" (فيديو)
08:00 | 2021-06-23
23/06/2021 19:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كلب يركض خلف إسعاف نقلت صاحبه إلى مركز طبي! (فيديو)
Lebanon 24
كلب يركض خلف إسعاف نقلت صاحبه إلى مركز طبي! (فيديو)
08:00 | 2021-06-23
23/06/2021 19:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact