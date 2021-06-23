حزب الله والحكومة...هذا ما أكده الحاج حسن

اعتبر رئيس "تكتل نواب بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن في حديث إلى تلفزيون "المنار"، أنه "لا يمكن لنا جميعًا أن نيأس حتى لو تأخر تشكيل الحكومة، ولا بد من النظر إلى الأمام بأمل".وأكد ان "حزب الله لم يوقف اتصالاته وأن مبادرة دولة الرئيس نبيه بري مستمرة والتواصل مستمر مع الجميع من أجل التشكيل".وردا على سؤال حول مسار إقرار البطاقة التمويلية، أكد الحاج حسن أن "هناك مجموعة من الأمور قيد النقاش في اللجان النيابية المشتركة، ومنها مصادر التمويل، كون هذه البطاقة يفترض أن تحل مكان الدعم، فأغلب السلع الغذائية باتت من دون دعم، في حين أن المواطن يشتري وفق دولار السوق السوداء، وفكرة البطاقة هي أن نعطي لكل عائلة 137 دولارا على سعر منصة مصرف لبنان، أي ما يعادل مليون و 500 ألف ليرة لبنانية للأسرة الواحدة".ورأى أن "البطاقة التمويلية لن تحل المشكلة لكنها ستسد بعض الثغرات. وشدد على ان المرحلة ليست مرحلة سهلة وللأسف الشديد نقاش البطاقة التمويلية قد تأخر".وانتقد افتقاد لبنان إلى الرؤية الاقتصادية، مشيرا إلى أن "البعض كان يمانع وجود رؤية، ولغاية اليوم لا وجود لها".وختم: "لا يمكن النهوض بلبنان من دون وضع خطة تعافي، فنحن ذاهبون إلى أزمة فقدان الدولارات للاستيراد من الخارج".