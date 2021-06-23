وفد من جمعية ( 100% Liban) زار السفير السعودي

زار وفدٌ من جمعية ١٠٠% لبنان (100% Liban) سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري في دارته في اليرزة وضمَّ كلا من السادة: سليمان معرّاوي، فؤاد رحمه، خليل طوبيا، الياس كساب، منى مروة، فؤاد زمكحل، أسمى أندراوس، إدمون رباط، روني عبد الحي، كريم حمادة وعماد بساط.وأفادت الجمعية التي تمثل شريحة كبيرة من القطاعات الخاصة والإنتاجية في لبنان أن الوفد تداول مع السفير السعودي في العلاقات اللبنانية - السعودية والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين، حيث أكد الطرفان على "متانتها وضرورة الفصل بين مَن يُسيء لها ومن يسعى لتقويتها وتطويرها بما يتناسب مع مصلحة لبنان والمملكة" .ولفتت الجمعية إلى "أنه تم الاتفاق على استمرار العمل والتعاون المشترك والتنسيق الدائم".