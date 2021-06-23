القاضي البيطار يستكمل جلسات الاستماع إلى الشهود غداً

استمع المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار اليوم الى إفادات ثلاثة شهود لم يسبق أن تم الاستماع إليهم من قبل، على أن يستكمل غداً الخميس الإستماع الى إفادات خمسة شهود آخرين.