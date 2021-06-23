لبنان

القاضي البيطار يستكمل جلسات الاستماع إلى الشهود غداً

Lebanon 24
23-06-2021 | 12:45
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استمع المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار اليوم الى إفادات ثلاثة شهود لم يسبق أن تم الاستماع إليهم من قبل، على أن يستكمل غداً الخميس الإستماع الى إفادات خمسة شهود آخرين.
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