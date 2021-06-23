لبنان

جنبلاط عرض المستجدات السياسية مع سفير مصر

Lebanon 24
23-06-2021 | 12:48
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي، بحضور  النائب وائل أبو فاعور، والوزير السابق غازي العريضي، حيث جرى عرض لمختلف المستجدات والتطورات السياسية.
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وليد جنبلاط

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