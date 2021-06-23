لبنان

أسعار بطاقات "التشريج"...هل لا تزال على حالها؟

Lebanon 24
23-06-2021 | 19:28
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صدر عن مكتب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس طلال حواط البيان الآتي: "إن الأسعار الرسمية لبطاقات إعادة التعبئة بكل فئاتها "التشريج" لا تزال على حالها، ولا يوجد أي رؤية لتعديل أسعارها حاليًّا. كما نحيط مشتركي الشبكة الخلوية علمًا بأنه بإمكانهم راهنًا إعادة تعبئة خطوطهم بواسطة الوسائل الآتية:
- مراكز بيع شركتي الهاتف الخلوي.
- الموقعان الإلكترونيان لشركتي الهاتف الخلوي المذكورين أدناه: www.touch.com وwww.alfa.com.lb.
- تطبيق ألفا وتاتش.
- أجهزة الصراف الآلي.
- الوكلاء المعتمدون رسميا لدى الشركتين.
- مراكز البيع المرخصة.

كما يمكن الاطلاع على أسعار بطاقات التشريج عبر زيارة أحد الرابطين أدناه:
‏???https://www.alfa.com.lb/ar/prepaid/recharge???
? https://www.touch.com.lb/autoforms/portal/touch/personal/prepaid/magic/tariffs".
المصدر: الوكالة الوطنية

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