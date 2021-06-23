لبنان

اجتماع لأصحاب محطات الوقود ومولدات الكهرباء في مقر اتحاد بلديات الدريب الغربي...هذا ما خلص إليه

Lebanon 24
23-06-2021 | 13:39
A-
A+
Doc-P-836117-637600776938703125.jpg
Doc-P-836117-637600776938703125.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد عدد من أصحاب محطات الوقود ومالكي مولدات كهرباء الاشتراكات في نطاق اتحادات بلديات الدريب الغربي والأوسط، واتحاد نهر أسطوان، اجتماعا تشاوريا في مقر اتحاد بلديات الدريب الغربي، في حضور رئيسه أحمد كفا وبالتنسيق مع رئيس اتحاد بلديات الدريب الأوسط عبود مرعب ورئيس اتحاد بلديات نهر اسطوان عمر الحايك.

وخصص الإجتماع لبحث مسألة النقص الحاد بمادة المازوت والتوزيع العادل لهذه المادة على أصحاب المولدات في المنطقة.

وبعد التداول صدر عن المجتمعين بيان تلاه رئيس اتحاد بلديات الدريب الغربي اشار فيه الى انه "إزاء ما يحصل من تفاقم للأوضاع المعيشية والإجتماعية على كافة المستويات، لا سيما في مسألة الإنقطاع المتواصل لكهرباء المولدات، نتيجة شح المازوت، نطالب وزارة الطاقة بالعمل السريع على تأمين مادة المازوت لأصحاب المولدات في مناطقنا وذلك بحسب السعر الرسمي والتوزيع العادل لهذه المادة على أصحاب الإشتراكات".

وطالب ب"إشراف الأجهزة الأمنية بشكل مباشر على تعبئة الوقود في محطات المنطقة، وذلك تجنبا لحصول المزيد من الإشكالات وأعمال العنف على المحطات والتي نحن بغنى عنها في هذه الظروف الصعبة".

واشار البيان الى ان "الدولة هي المسؤولة عن مصالح الشعب، ولذلك نطالب الدولة اللبنانية ووزاراتها وأجهزتها المعنية، بأن تلعب دورها بحماية الناس وتأمين حاجياتها لا أن تترك الناس في مهب الأزمات، والتوزيع العادل لهذه المادة على أصحاب المولدات في المنطقة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:20 | 2021-06-23
17:12 | 2021-06-23
17:00 | 2021-06-23
16:57 | 2021-06-23
16:10 | 2021-06-23
16:02 | 2021-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website