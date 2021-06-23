اجتماع لأصحاب محطات الوقود ومولدات الكهرباء في مقر اتحاد بلديات الدريب الغربي...هذا ما خلص إليه

عقد عدد من أصحاب محطات الوقود ومالكي مولدات كهرباء الاشتراكات في نطاق اتحادات بلديات الدريب الغربي والأوسط، واتحاد نهر أسطوان، اجتماعا تشاوريا في مقر اتحاد بلديات الدريب الغربي، في حضور رئيسه أحمد كفا وبالتنسيق مع رئيس اتحاد بلديات الدريب الأوسط عبود مرعب ورئيس اتحاد بلديات نهر اسطوان عمر الحايك.وخصص الإجتماع لبحث مسألة النقص الحاد بمادة المازوت والتوزيع العادل لهذه المادة على أصحاب المولدات في المنطقة.وبعد التداول صدر عن المجتمعين بيان تلاه رئيس اتحاد بلديات الدريب الغربي اشار فيه الى انه "إزاء ما يحصل من تفاقم للأوضاع المعيشية والإجتماعية على كافة المستويات، لا سيما في مسألة الإنقطاع المتواصل لكهرباء المولدات، نتيجة شح المازوت، نطالب وزارة الطاقة بالعمل السريع على تأمين مادة المازوت لأصحاب المولدات في مناطقنا وذلك بحسب السعر الرسمي والتوزيع العادل لهذه المادة على أصحاب الإشتراكات".وطالب ب"إشراف الأجهزة الأمنية بشكل مباشر على تعبئة الوقود في محطات المنطقة، وذلك تجنبا لحصول المزيد من الإشكالات وأعمال العنف على المحطات والتي نحن بغنى عنها في هذه الظروف الصعبة".واشار البيان الى ان "الدولة هي المسؤولة عن مصالح الشعب، ولذلك نطالب الدولة اللبنانية ووزاراتها وأجهزتها المعنية، بأن تلعب دورها بحماية الناس وتأمين حاجياتها لا أن تترك الناس في مهب الأزمات، والتوزيع العادل لهذه المادة على أصحاب المولدات في المنطقة".