قطع طرقات في صيدا... هذا ما يجري

توسعت رقعة التحركات الاحتجاجية التي تشهدها شوراع مدينة صيدا الداخلية احتجاجا على اطفاء المولدات الخاصة عن عدد من الاحياء السكنية والمحلات، بسبب نفاد كمية المازوت، حيث تم قطع شارع رياض الصلح بمستوعبات النفايات وكذلك قطع الطريق في الهلالية بالمستوعبات وفي محلة القياعة بالحاويات، وكذلك الشارع العام في عبرا بالسيارات والعوائق.