لبنان

السعودي ينفي هذا الخبر المتعلق بالمولدات الكهربائية في صيدا

Lebanon 24
23-06-2021 | 14:03
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نفى رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي عبر مكتبه الإعلامي ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن  حصول اجتماع له مع أصحاب المولدات الكهربائية في صيدا. 
وأوضح أن السيد علي بوجي أبلغه أنه ولغاية تاريخه لم يقم بإطفاء المولدات الكهربائية، ولم يقننن في ساعات التغذية للمشتركين، وأنه طلب من رئيس البلدية المساعدة لدى الجهات والسلطات المعنية في تأمين مادة المازوت، لأن "الكمية المتبقيه تكفي لغاية نهار السبت 26 حزيران الجاري".
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