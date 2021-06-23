في الكورة...أطلق النار على 3 أشخاص وأصابهم جميعهم

أقدم المدعو "ا.ا" على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه 3 أشخاص في بلدة دده - الكورة مما أدى إلى إصابتهم ونقلهم جميعاً إلى مستشفى الهيكلية للعلاج فيما فر مطلق النار بعيداً عن المكان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"وأفادت المعلومات أن سبب الإشكال ناتج عن خلاقات سابقة.