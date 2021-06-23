مجهول في حي السلم... هل تعرفونه؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـةالبـلاغ التالــي:تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص مجهول الهوية عثر عليه بتاريخ اليوم 23-6-2021 في محلة حي السلم، وليس بحوزته أي مستند يعرّف عنه، ولا يمكن التواصل معه، ولا يمكنه تحديد مكان إقامته، كما جرى نقله الى احدى المستشفيات بغية الاطمئنان على وضعه الصحي.لذلك، يرجى من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بفصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 470635-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.