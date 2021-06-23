لبنان

أحمد الحريري يحتفل بتخرج ابنه من "الروضة" بطريقة لافتة في أحد الشوارع (صور)

Lebanon 24
23-06-2021 | 22:36
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احتفل أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري بتخرج ابنه من صف الروضة بطريقة لافتة في شوارع لبنان.
 
وظهر الحريري برفقة ابنه على متن سيارة مكشوفة يقودها في أحد الشوارع حيث كُتب عليها: "مبروك أمير" و"أهلًا بك في الصف الأول".
 
 
 
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أحمد الحريري

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