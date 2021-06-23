قطع ساحة النجمة في صيدا بالسيارات وحاويات النفايات المشتعلة

قام عدد من المحتجين بقطع ساحة النجمة في صيدا بالسيارات وحاويات النفايات المشتعلة احتجاجاً على الوضع الاقتصادي المتردي والغلاء الفاحش إضافة إلى الانقطاع القاسي بالتيار الكهربائي ونفاذ مادة المازوت.