لبنان

قطع ساحة النجمة في صيدا بالسيارات وحاويات النفايات المشتعلة

Lebanon 24
23-06-2021 | 22:46
A-
A+
Doc-P-836142-637600852869783144.jpg
Doc-P-836142-637600852869783144.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام عدد من المحتجين بقطع ساحة النجمة في صيدا بالسيارات وحاويات النفايات المشتعلة احتجاجاً على الوضع الاقتصادي المتردي والغلاء الفاحش إضافة إلى الانقطاع القاسي بالتيار الكهربائي ونفاذ مادة المازوت.
مواضيع ذات صلة
إشكال في ساحة النجمة يصيدا ليلاً.. اليكم تفاصيل ما حصل
lebanon 24
24/06/2021 00:29:46 Lebanon 24 Lebanon 24
سُمع اطلاق نار فجر اليوم الخميس في صيدا تبيّن انه ناجم عن اشكال فردي حصل في ساحة النجمة وسط المدينة ولم يفد عن وقوع اصابات
lebanon 24
24/06/2021 00:29:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع أوتوستراد أنصاريه باتجاه صيدا بالإطارات المشتعلة
lebanon 24
24/06/2021 00:29:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع الطريق على دوار مرجان في صيدا بالإطارات المشتعلة
lebanon 24
24/06/2021 00:29:46 Lebanon 24 Lebanon 24

ساحة النجمة

صيدا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:20 | 2021-06-23
17:12 | 2021-06-23
17:00 | 2021-06-23
16:57 | 2021-06-23
16:10 | 2021-06-23
16:02 | 2021-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website