لبنان

عائلة التلميذ الضابط حسين حسن أمين: المعلومات المتداولة عن حادث السير في السعديات غير دقيقة

Lebanon 24
23-06-2021 | 15:49
A-
A+
Doc-P-836143-637600854979913165.jpg
Doc-P-836143-637600854979913165.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت عائلة التلميذ الضابط حسين حسن أمين، في بيان، أنه "يتم تداول معلومات عبر مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تسبب ولدنا التلميذ الضابط حسين حسن أمين بحادث السير المروع الذي وقع يوم الإثنين الماضي في منطقة السعديات.

بداية، نشير إلى أن ولدنا لا يزال يرقد في المستشفى، ووضعه الصحي حرِج وهو بأمس الحاجة إلى الدعاء بالشفاء.

كما نشير الى ان المعلومات المتداولة غير دقيقة ولا تستند إلى تحقيق رسمي، وهي معلومات متناقضة و"مفبركة". وهذه المعلومات هي استباق لنتائج التحقيقات الرسمية التي تجريها الأجهزة الأمنية المختصة لتحديد أسباب الحادث المأسوي.

ونؤكد هنا أن ولدنا كان قد ملأ خزان سيارته بالوقود من إحدى المحطات الموجودة في قريته عديسة - جنوب لبنان ، قبل انطلاقه للالتحاق بالمدرسة الحربية. وهذا يتناقض تماما مع ما يتداول عن أنه اضطر إلى الاتجاه عكس السير لتعبئة الوقود.

ونطلب التوقف عن نشر أي معلومة يُزج فيها اسم التلميذ الضابط حسين حسن أمين، محتفظين بحق الادعاء على كل من يلفق أخبارا كاذبة بحقه".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:20 | 2021-06-23
17:12 | 2021-06-23
17:00 | 2021-06-23
16:57 | 2021-06-23
16:10 | 2021-06-23
16:02 | 2021-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website