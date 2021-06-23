لبنان

بعد مصادرته في عرمان من قبل المتظاهرين...بيان من محطة الخير حمدون_المنية بشأن صهريج المحروقات

Lebanon 24
23-06-2021 | 16:02
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صدر عن إدارة محطة الخير حمدون_المنية بيان بشأن صهريج المحروقات الذي تم مصادرته اليوم في عرمان من قبل المتظاهرين.
وجاء كالآتي:

"نحن أصحاب مؤسسة الخير لبيع المحروقات نفيدكم علمًا بما يلي:
١- بعد الانقطاع الشبه تام لمادة البنزين في معظم محطات المنية نفذ عدد من المحتجين اعتصامًا عند دوار عرمان_المنية اعتراضًا واستنكارًا لهذا الموضوع وأثناء الإعتصام تم توقيف صهريج للمحروقات تابع لشركة أبيك، صودف مروره من هناك، من قبل بعض المتظاهرين.
٢- أثناء توقيف الصهريج عمد بعض الشبان إلى سحب عدد قليل من مخزونه بالغالونات قبل أن يصل الجيش اللبناني مشكورًا ويوقف هذا الأمر.
٣- بعد أن وصلت الأمور إلى ما آل ذكره سلفًا وبعد أن عرض علينا مندوب الشركة شراء حمولة البنزين لديه مع العلم بأننا لم نكن بحاجة ماسة إليه حيث أن الشركة التي نتعامل معها تعطينا حصتنا من البنزين بشكل مستمر يوميًا، قمنا بمبادرة حسن نية بين جميع الأطراف وبرعاية مخابرات الجيش اللبناني وتم شراء حمولة البنزين كاملة من قبلنا، الغالونات التي تم سحبها ضمنًا، ودفع كافة تكاليفه وبشكل مباشر.
٤- بعد عملية الشراء ودفع كامل المستحقات المتوجبة علينا قمنا بتفريغ الحمولة في خزاناتنا ليصار إلى بيعها لاحقًا لأبناء المنية والجوار وبالسعر الرسمي المحدد من الدولة اللبنانية.
٥- نشكر كل من وقف معنا وساعدنا ونعدكم بأن نبقى إلى جانبكم دائمًا وبكم ومعكم نستمر".
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