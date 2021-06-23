لبنان

جنرال أميركي: حزب الله يقف عائقًا أساسيًّا أمام الجيش اللبناني

Lebanon 24
23-06-2021 | 16:57
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أوضح قائد القيادة المركزية الأميركية‪ ‬الجنرال فوتيل ان "الجنرال من مشاة البحرية في الولايات المتحدة ماكينزي جونيور محق بوجوب أن نكون صارمين بوجه إيران".

وتابع في حديث لـ قناة "الحدث": " تهديدات إيران بالمنطقة عبر المجموعات التي تدعمها تتجاوز التهديدات النووية".
 
وأضاف: "يجب التأكد بأنّ إيران لن تستخدم الأموال لصرفها على المجموعات والإرهاب".

واستكمل: "نعمل دوماً على أن يكون الجيش اللبناني هو القوة العسكرية الوحيدة بلبنان"، مؤكداُ أن "حزب الله يقف عائقا أساسياً أمام الجيش اللبناني".
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