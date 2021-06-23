جنرال أميركي: حزب الله يقف عائقًا أساسيًّا أمام الجيش اللبناني

أوضح قائد القيادة المركزية الأميركية‪ ‬الجنرال فوتيل ان "الجنرال من مشاة البحرية في الولايات المتحدة ماكينزي جونيور محق بوجوب أن نكون صارمين بوجه إيران".وتابع في حديث لـ قناة "الحدث": " تهديدات إيران بالمنطقة عبر المجموعات التي تدعمها تتجاوز التهديدات النووية".وأضاف: "يجب التأكد بأنّ إيران لن تستخدم الأموال لصرفها على المجموعات والإرهاب".واستكمل: "نعمل دوماً على أن يكون الجيش اللبناني هو القوة العسكرية الوحيدة بلبنان"، مؤكداُ أن "حزب الله يقف عائقا أساسياً أمام الجيش اللبناني".