مصادر تستبعد قدرة "المركزي" على توفير الدولار

تتحسّب مصادرمتابعة لنهاية شهر حزيران ومطلع شهر تموز، حيث موعد تطبيق تعميم البنك المركزي للمصارف بدفع 400 دولار شهريا لكل صاحب وديعة، إضافة الى 400 أخرى بالليرة اللبنانية، على أساس سعر المنصة، وهو 12 ألف ليرة للدولار الواحد.ومردّ التحسّب المشوب بالقلق، هو ما يبدو من عجز البنك المركزي عن توفير السيولة الدولارية للمصارف المعنية.