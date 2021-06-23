لبنان لن يحضر في القمّة الأوروبية اليوم

لن يحضر الملف اللبناني على طاولة محادثات رؤساء ورؤساء حكومات الدول الأوروبية الـ26 خلال القمة الأوروبية اليوم بحسب ما أكدت أوساط الرئاسة الفرنسية لوكالة "المركزية"، لافتة إلى أن "البند الوحيد المتصل بلبنان يتعلق بالمساعدات الأوروبية التي ستقدم للاجئين السوريين".وأوضحت المصادر عبر "القبس" الكويتية أنه "لا بحث في ملف العقوبات على مسؤولين لبنانيين، ولا في تقديم حوافز للتشكيل، ولا في نتائج زيارة المسؤول الأوروبي جوزيب بوريل لبيروت، ولا حتى في اقتراح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تقديم مساعدات لشعب لبنان اذا تحول إلى بلد فاشل".