لبنان

لبنان لن يحضر في القمّة الأوروبية اليوم

Lebanon 24
23-06-2021 | 17:12
A-
A+
Doc-P-836152-637600904688479401.jpg
Doc-P-836152-637600904688479401.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لن يحضر الملف اللبناني على طاولة محادثات رؤساء ورؤساء حكومات الدول الأوروبية الـ26 خلال القمة الأوروبية اليوم بحسب ما أكدت أوساط الرئاسة الفرنسية لوكالة "المركزية"، لافتة إلى أن "البند الوحيد المتصل بلبنان يتعلق بالمساعدات الأوروبية التي ستقدم للاجئين السوريين".
وأوضحت المصادر عبر "القبس" الكويتية أنه "لا بحث في ملف العقوبات على مسؤولين لبنانيين، ولا في تقديم حوافز للتشكيل، ولا في نتائج زيارة المسؤول الأوروبي جوزيب بوريل لبيروت، ولا حتى في اقتراح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تقديم مساعدات لشعب لبنان اذا تحول إلى بلد فاشل".

المصدر: أنديرا مطر - القبس الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2021-06-23
22:57 | 2021-06-23
23:02 | 2021-06-23
23:41 | 2021-06-23
23:37 | 2021-06-23
23:34 | 2021-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website