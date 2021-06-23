لبنان

أرقام قياسية في تهريب الأموال لسويسرا!

Lebanon 24
23-06-2021 | 17:20
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قالت مصادر لـ"السياسة" الكويتية إن "الذين يملكون الدولارات وقرّروا تحويلها لينجوا بها، ليسوا بالتأكيد عمّالاً وكادحين ومن صغار المودعين، بل سياسيون ورجال أعمال وأصحاب مصارف ومديرون كبار في البنوك ونافذون مُرتبطون بالمنظومة الحاكمة، قرّروا أنّ يُحمّلوا الخسائر لعامة الشعب ويُخلّصوا أنفسهم، وهي دليلٌ أيضاً على الهدف الحقيقي من تطيير إقرار قانون القيود على حركة رأس المال والتحويلات المالية إلى الخارج، المعروف باسم الكابيتال كونترول".
واضافت المصادر إنه "على مدى سنة ونصف سنة، خرّب نواب ومصرفيون ومحتكرون ورؤساء كتل وأحزاب وتيارات كلّ محاولات إقرار القانون، عَملوا خلالها على نقل أموالهم إلى الخارج، غير آبهين بانهيار البلاد على الصعد كافة، في حين أن صغار المودعين لم يكونوا قادرين على سحب فتات جنى أعمارهم من المصارف اللبنانية".
المصدر: السياسة الكويتية
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