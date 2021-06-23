لبنان

كلمة لنصر الله غداً

Lebanon 24
23-06-2021 | 17:33
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يتحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الخامسة والنصف غداً، ويتطرّق إلى الوضع العام في ضوء إعلان فريق باسيل عدم حيادية بري، ووضع الكرة في ملعب السيد نصر الله.
وعشية اطلالة نصر الله، أوضحت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ"اللواء" ان "الحزب لا يتدخل طالما مبادرة الرئيس بري قائمة، والحزب لن يتخطى بري بأي حال".
وكشفت المصادر ان "الحزب سيدرس امكانيات المساعدة لتشكيل الحكومة بعد ان يجتمع باسيل والرئيس المكلف سعد الحريري، وهذا الشرط اذا استثنينا مبادرة بري يشكل مدخل الحل لازمة تشكيل الحكومة".
وبكل صراحة، اكدت المصادر انه "ليس هناك مبادرة محددة يقوم بها حزب الله، وتدخله حاليا يشكل تكاملا مع مبادرة بري ويتمحور حول نقطتين:
اولا: ترطيب الاجواء بين بري والحريري وكل من عون وباسيل، وتفعيل التواصل بينهم، ثانيا: تكوين صورة كاملة وواضحة عن مطالب باسيل".
المصدر: اللواء
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