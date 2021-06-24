قنابل في البداوي والقبة

اقدم مجهولون على رمي قنبلتين داخل مخيم البداوي - محيط شارع القدس ما ادى لحالة هلع بين الاهالي، في حين تعمل القوة الامنية المشتركة على التحقيق بالموضوع تمهيداً لتوقيف الفاعلين.

كما اقدم مجهول على رمي قنبلة في منطقة القبة في طرابلس حيث وقعت بجانب مخفر شرطة البلدية في القبة من دون وقوع اصابات.