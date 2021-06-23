أجواء حكومية غير مشجّعة واستمرار التباعد بالمواقف

نقلت مصادر متابعة للقاء الذي جمع مساء الثلاثاء الماضي بين رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وممثل "حزب الله" وفيق صفا، وخصّص لمناقشة موقف الاول بتفويض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ، ما يراه لنفسه بخصوص تمثيل رئيس الجمهورية والتيار العوني بالتشكيلة الوزارية المقترحة، اجواء غير مشجعة واستمرار التباعد بالمواقف من تشكيل الحكومة وقالت: "ان النقاش تناول مضمون موقف باسيل الاخير وما يقصده بالتفويض الموجه لنصر الله".

وأشارت عبر "اللواء" الى ان "رئيس "التيار الوطني الحر" اعتبر ان ما طرحه رئيس المجلس النيابي في مبادرته ليس منصفاً وغير متوازن ولا يحقق التمثيل الصحيح، وحدّد بالتفاصيل ما يقصده بموقفه ولاسيما ما يتعلق بضرورة تكريس المناصفة بالتمثيل المسيحي، اي ان تكون حصة رئيس الجمهورية والتيار اثني عشر وزيرا من التشكيلة المقترحة من اربعة وعشرين وزيرا وان تكون تسمية وزير الداخلية من حق رئيس الجمهورية".