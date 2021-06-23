لبنان

زجاجات حارقة على ماكينة بنك الاعتماد في شارع المصارف

Lebanon 24
23-06-2021 | 18:10
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اقدم ملثمون على رمي زجاجات حارقة على ماكينة السحب الالي التابعة لبنك الاعتماد اللبناني في طرابلس، ثم فروا مسرعين.
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