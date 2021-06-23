عون لا يريد سحب التكليف من الحريري

أفادت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ"اللواء" أن "رئيس الجمهورية يحترم الدستور ويتصرف وفق مقتضياته وما قام به من خطوات في الملف الحكومي وآخرها رسالته إلى مجلس النواب ليس إلا خطوة دستورية، وبالتالي أي كلام آخر عن عزمه القيام بخطوات في موضوع سحب التكليف غير صحيح على الإطلاق".