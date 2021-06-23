لبنان

تبديل وجوه...

Lebanon 24
23-06-2021 | 21:22
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تدرس بعض الأحزاب إمكان القيام بعملية تغيير واسعة على صعيد بعض الوجوه من الحرس القديم، قبل الإنتخابات النيابية المقبلة، نظراً لضغوط المحازبين والمناصرين.
المصدر: النهار
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