لبنان

مساعدات...

Lebanon 24
24-06-2021 | 04:26
A-
A+
Doc-P-836179-637601074589095828.jpg
Doc-P-836179-637601074589095828.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علم أن لجاناً تُشكّل في الإغتراب، لمساعدة أبناء بلداتهم، وبإشراف مباشر منهم، وبعيداً عن أي تدخّل سياسي أو حزبي.
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
غوتيريش يحذر مجلس الأمن من عواقب وخيمة إذا فشل في تمديد آلية إيصال المساعدات لسوريا
lebanon 24
24/06/2021 06:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجان المشتركة صادقت على قانون الشراء العام وتتابع غدا مناقشة البطاقة التمويلية وتمويلها
lebanon 24
24/06/2021 06:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان اطلع من سنو على النشاطات والمساعدات لهيئة الاغاثة التابعة لدار الفتوى
lebanon 24
24/06/2021 06:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية السودانية: نعول على ممارسة مجلس الأمن ضغوطا على الجانب الإثيوبي
lebanon 24
24/06/2021 06:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لجان

مساعدات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2021-06-23
22:57 | 2021-06-23
23:02 | 2021-06-23
23:41 | 2021-06-23
23:37 | 2021-06-23
23:34 | 2021-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website