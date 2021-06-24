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لبنان
مساعدات...
Lebanon 24
24-06-2021
|
04:26
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علم أن لجاناً تُشكّل في الإغتراب، لمساعدة أبناء بلداتهم، وبإشراف مباشر منهم، وبعيداً عن أي تدخّل سياسي أو حزبي.
المصدر: النهار
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