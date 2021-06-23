لبنان

ضد العلية...

Lebanon 24
23-06-2021 | 21:27
A-
A+
Doc-P-836180-637601075368970391.jpg
Doc-P-836180-637601075368970391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دار نقاش شرس في اجتماع اللجان النيابية المشتركة حول قانون الشراء العام محوره ولاية رئيس الهيئة بعد انتقال مدير عام المناقصات الحالي جان العلية اليها اذ عارض العونيون توليه رئاسة الهيئة للولاية الاولى مهددين بالطعن بالقانون.
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
التيار الوطني الحر: وداعاً لهذه الصيغة
lebanon 24
24/06/2021 06:49:48 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار الوطني الحر: مبادرة عون ستكون طاولة حوار للمصارحة بين المسؤولين
lebanon 24
24/06/2021 06:49:48 Lebanon 24 Lebanon 24
نقاش داخل "التيار الوطني الحر": علّقوه.. بدنا pass للاميركان"
lebanon 24
24/06/2021 06:49:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قانون الشراء العام: الإقالة المقنّعة لجان العلية؟
lebanon 24
24/06/2021 06:49:48 Lebanon 24 Lebanon 24

جان العلية

التيار الوطني الحر

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2021-06-23
22:57 | 2021-06-23
23:02 | 2021-06-23
23:41 | 2021-06-23
23:37 | 2021-06-23
23:34 | 2021-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website