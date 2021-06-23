ضد العلية...

دار نقاش شرس في اجتماع اللجان النيابية المشتركة حول قانون الشراء العام محوره ولاية رئيس الهيئة بعد انتقال مدير عام المناقصات الحالي جان العلية اليها اذ عارض العونيون توليه رئاسة الهيئة للولاية الاولى مهددين بالطعن بالقانون.