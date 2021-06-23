مائدة..سورية...

علمت النهار ان مائدة العشاء ليل امس في السفارة السورية في اليرزة جمعت الثلاثي الدرزي: طلال ارسلان ووئام وهاب وطارق الداود.

وأتى اللقاء بين الثلاثي المذكور والسفير السوري علي عبدالكريم علي قبل ايام قليلة من زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى دارة ارسلان في خلدة المقررة السبت المقبل.