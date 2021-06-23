لبنان

تحريض في وزارة المهجرين

Lebanon 24
23-06-2021 | 21:34
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يقوم وزير المهجرين السابق غسان عطاالله بتحريض الموظفين في الوزارة على التقدم بشكاوى جزائية بوجه مدير عام الوزارة وبعض الموظفين في الوزارة.
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24/06/2021 06:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24

غسان عطالله

وزارة المهجرين

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