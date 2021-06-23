لبنان

الدعم على الدواء.. هل ينكث سلامة بوعده؟

Lebanon 24
23-06-2021 | 23:26
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كتبت راجانا حمية في "الأخبار": "598 مليون دولار أميركي هي قيمة الفاتورة الدوائية السنوية التي يُفترض أن يدعمها مصرف لبنان.
في ما يخص تفاصيل الأرقام التي طرحت أمس، فقد اتفقت الآراء، ومنها آراء ممثلي وزارة الصحة العامة، على استقرار الدعم على قيمة 598 مليون دولار، أي بمعدّل 50 مليوناً شهرياً يصرفها المركزي بناءً على موافقة مسبقة من وزارة الصحة تقرر من خلالها الأدوية التي يحتاج إليها السوق، على أن يبدأ الصرف مطلع الشهر المقبل، في حال موافقة «المركزي» على ذلك. وهذا يعني عملياً انخفاض قيمة دعم الفاتورة الدوائية السنوية التي كانت تكلف ما يوازي مليار و300 مليون دولار أميركي إلى النصف.


على أساس حسبة الأرقام، يُفترض أن ما بقي للأشهر الستة المقبلة هو بمعدل 299 مليون دولار أميركي. لكن، هل يمكن أن تفي تلك الأموال بالغرض؟ عملياً «نحنا ما عنا مشكلة، وإن كان نصف المبلغ»، تقول مصادر وزارة الصحة، انطلاقاً من أن الرقم المطروح ليس بعيداً عما يناقشه المعنيون منذ فترة وما وصلوا إليه أيضاً في السيناريوات التي وضعوها، وفي الخطة الأساسية للدواء والتي تتضمن أولويات الدعم. وتشير المصادر إلى أنه جرى «تجهيز أكثر من طريقة ومن خيار ضمن الخطة الدوائية تتحرك ضمن هامش الـ 600 مليون دولار». لا يخشى هؤلاء من قيمة المبلغ، بقدر خشيتهم من نيات حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. فبالنسبة إليهم، «الأمور سالكة» من ناحية الوزارة، وإنما ما يخشونه هو «عودة حاكم المصرف عن وعده». يحسم هؤلاء الجدل بالقول إن ما هو مطلوب اليوم هو أن «يقول المصرف المركزي إن الأموال موجودة... ونحنا ماشيين معو». وسبب الخشية هو أن سلامة سبق أن وعد وزير الصحة حمد حسن، بأن يناقش المجلس المركزي لمصرف لبنان مسألة آلية دعم الدواء وإقرارها، في جلسته أمس. لكن مصادر المجلس تؤكد أن اجتماعهم أمس لم يأتِ على ذكر الدعم لا من قريب ولا من بعيد!".
 
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