لبنان

الدولار والبنزين يحركان الشارع.. هذه خارطة الطرقات المقطوعة (صورة)

Lebanon 24
24-06-2021 | 06:47
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مع مواصلة الدولار ارتفاعه واقتراب شبح العتمة الكاملة وشح البنزين، يواصل اللبنانيون تحركاتهم الاحتجاجية.

وفي التفاصيل أنّه تم إقفال مسلكي أوتوستراد زوق مصبح إعتراضا على الأوضاع المعيشية الصعبة.
 
 
توازياً، عمل أهالي وشبان بلدة دير عمار على قطع الطريق الدولية بين عكار وطرابلس عند نقطة عرمان بالكامل حيث تم تحويل السير. وفي السياق نفسه، أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال أنّ اشكالاً وقع عند مفرق الحصنية في عكار اثناء قطع الطريق من قبل عدد من الشبان والذي تطور الى تضارب. وقد اعيد فتح الطريق في هذه النقطة.
 
 
توازياً، أفادت "التحكم المروري" أنّ جميع الطرقات ضمن سرية بيروت وصور والنبطية وجونية وزحلة وبعلبك وطرابلس سالكة حاليا. 

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