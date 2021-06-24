لبنان

اتصالات حكومية "لرفع العتب" وتسالي افكار للحل على وقع الانهيار

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-06-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-836228-637601181837613132.PNG
Doc-P-836228-637601181837613132.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وكأن الجميع سلّموا باستحالة الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة بسبب الخلاف المستحكم بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه من جهة ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من جهة ثانية، لكن لا احد يريد اعلان الفشل، على وقع ازمة مالية واقتصادية واجتماعية لم يشهد لها لبنان مثيلا.

 

من هنا فان جميع المعنيين يعملون، كلّ على طريقته، على ملء "الوقت الضائع" حتى موعد الانهيار التام ، بافكار واقتراحات لحل الازمة الحكومية لعل وعسى.

 

وفي هذا الاطار يتوقع ان تحسم الكلمة التي سيلقيها الامين العام لحزب الله حسن نصرالله يوم الجمعة "اللغط" السائد حيال موقفه الداعم لمبادرة الرئيس نبيه بري، والمتضامن في  الوقت ذاته مع " حليفه العوني" لا سيما في ضوء ما اعلنه النائب جبران باسيل الاحد الفائت.

 

ووفق المعلومات فان حزب الله ، يسعى للتوفيق بين اسس مبادرة بري ومطالب "التيار" في موضوعي الثلث المعطل داخل الحكومة وتشارك عون والحريري في تسمية الوزيرين المسيحيين ، على ان يكون المخرج لعودة "التيار" عن قرار عدم منح الحكومة الثقة بالتوافق على ادراج جملة "مطالب عونية" في البيان الوزاري وابرزها  موضوع"التدقيق الجنائي".

 

وكان اللافت في  هذا الصدد ان احد المواقع الالكترونية الزميلة نقل عن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” الحاج وفيق صفا نفيا  لما كان " لبنان 24 " تفرد بنشره  مساء امس الاول عن لقاء  جمع صفا والنائب جبران باسيل ، ليعود الموقع الالكتروني نفسه بعد بعض الوقت ويوضح" ان ما ورد من كلام للحاج وفيق صفا لم يكن تصريحا صحافيا بل دردشة خاصة لا اكثر".

 

وفيما اعاد الرئيس بري التأكيد  مجددا  في حديث صحافي اليوم انه" ليس في وارد التراجع عن مبادرته  تحت اي ظرف"، نُقل عن  مصادر الرئيس الحريري  قولها من " انه لو كانّ في الافق الحكومي ايجابيات لما كان الرئيس المكلّف قد سافر الى الامارات العربية المتحدة ، وانه  اذا استجدت اي معطيات جديدة، فالحريري سيكون في بيروت بخلال 3 ساعات".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2021-06-24
03:00 | 2021-06-24
02:35 | 2021-06-24
02:22 | 2021-06-24
02:15 | 2021-06-24
02:12 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website